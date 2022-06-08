Vücudunuzun verdiği görmezden gelmemeniz geren 8 işaret! Eğer bu belirtiler varsa...

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Sararmış cilt

Çoğunlukla sarılık ve karaciğer problemlerinden kaynaklanan sarımsı bir cilt tonu bu duruma yol açan şeydir . Yüksek düzeyde bilirubin (bir safra pigmenti), vücudunuzun onu atık olarak ortadan kaldırmasını imkansız hale getirir. Sonuç olarak, cilt ve göz beyazları sarımsı bir renk alır

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Tırnaklarda beyaz lekeler

Bir tırnak yaralanmasından sonra veya tırnaklarınızı ısırmanın bir sonucu olarak ortaya çıkabilirler. Ancak bunların hiçbiri sizin için geçerli değilse ve hala bunlar tırnaklarınızda meydana geliyorsa gizli bir sağlık sorunu olabilir. Çoğu zaman çinko , kalsiyum veya protein eksikliğinden meydana gelebilir

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Dudak kenarında oluşan çatlaklar



Dudakların köşelerinde çatlaklar veya kabarcıklar birçok nedenden dolayı ortaya çıkar. Susuz kalmış veya çok fazla güneş ışığına maruz kalmış olabilirsiniz. Dahası, sıklıkla kullandığınız sıradan bir diş macunu veya ruj bile buna neden olabilir

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Kavisli tırnaklar



Parmakların etrafında kavisli tırnaklar, kronik akciğer sorunları olan kişilerde görülür. Zamanında tedavi edilmezse tırnaklar büyür ve aşağı doğru kıvrılır.

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Aftlar

Ağız içinde ağrılı yaralar, hormonal değişiklikler veya duygusal stres nedeniyle ortaya çıkabilir. Ek olarak, aile içinde de yayılabilir, bu nedenle buna yatkın olabilirsiniz. B-12 vitamini eksikliği, yaraların ortaya çıkmasına neden olabilecek başka bir nedendir.

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Arpacık

Göz kapaklarınızdaki küçük sivilcelere arpacık denir. Genellikle kirpiklere çok yakın büyürler ve göz kırpmanızı acı verici hale getirirler ve kaşıntılı da olabilirler. Şeker hastalığınız veya çok kuru cildiniz varsa genellikle ciltte görülürler. Ayrıca kontak lenslerinizi veya makyaj fırçalarınızı değiştirmeniz gerektiğinin bir işareti olabilir.

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Gözün etrafında oluşan halkalar

Korneanıza daha yakından bakarsanız ve çevresinde mavimsi , gri veya beyaz bir halka görürseniz, sizde arkus senilis vardır. Bu "halkalar" aslında yağ birikintileridir. Yüksek kolesterol seviyeleri, gözlerinizin üzerinde görünmesini sağlar. Herkes yaşlandıkça eninde sonunda onlar sahip olacak ancak onları gençken fark ederseniz, endişelenmeniz gerek