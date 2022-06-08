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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 8 Haziran 2022 Çarşamba 12:38

Vücudunuzun verdiği görmezden gelmemeniz geren 8 işaret! Eğer bu belirtiler varsa...

Vücudumuz bir sağlık problemi ile karşılaştığında çeşitli işaretlerle bizi uyarır. Acil bir durumda, çeşitli değişikliklerle bizi korumak ve uyarmak için verdiği tepkilere dikkat ederseniz ilerde çok daha kötü sonuçlarla karşılaşmamanızı sağlar. İşte vücudunuzun verdi ve dikkat etmeniz gereken o işaretler ve onlara neden olan hastalıklar...

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