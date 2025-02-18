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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 18 Şubat 2025 Salı 12:58 |

Vücudunuzun kontrolünü elinize alın! İşaret parmağınızı kulağınıza koyarsanız...

Aniden baş ağrısı, önemli bir anda hapşırma, buluşmadan bir gün önce çıkan sivilce, kalabalıkta hıçkırık tutması gibi birçok beklenmedik durumla karşılaşabiliyoruz. Peki, bu tür can sıkıcı durumlardan hızlıca nasıl kurtulabiliriz? İşte pratik çözümler!

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