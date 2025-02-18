Vücudunuzun kontrolünü elinize alın! İşaret parmağınızı kulağınıza koyarsanız...

Baş Ağrısını Gidermek
Baş ağrısını hafifletmek için ellerinizi soğuk suya sokun ve yumruk yapın. Elleriniz bu şekilde suda mümkün olduğunca uzun süre kalsın.
Hapşırmayı Durdurmak
Uygunsuz bir anda hapşırmanız gelirse, burnunuzun ucunun hemen üst kısmını sıkıp ileri doğru çekin.
Gülmeyi Kontrol Altına Almak
Uygunsuz bir anda gülme krizine mi girdiniz? Kendinizi çimdikleyin ya da dilinizi hafifçe ısırın.
Mide Yanmasını Hafifletmek
Eğer sağ tarafınıza yatıyorsanız, bu durum mide asidinin yemek borunuza kaçmasına neden olabilir. Mide yanmasını önlemek için sol tarafınıza yatmayı deneyin.
Horlama Problemini Çözmek
Sırt üstü uyumak horlamanın ana nedenlerinden biridir. Yan yatmak solunum yollarınızı açarak horlamanızı azaltabilir.