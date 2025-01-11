Vücudunuzda gizlenen parazitleri yok ediyor! İşte o mucize besin

Çiğ Kabak Çekirdeği





Kabak çekirdekleri, parazit yumurtalarını yok eden doğal bir toksin içerir. İçeriğinde bulunan curcubitin, parazit karşıtı bir etkiye sahiptir.





Çinli bilim insanlarının yaptığı araştırmalarda, lösemi ve şistozomiyaz tedavisinde etkili olduğu görülmüştür.