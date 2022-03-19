Vücudu temizleyen 10 mucize besin! İşte özellikleri

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Pancar

B3, B6 ve beta karoten deposu olan pancar, demir, magnezyum, çinko ve kalsiyum açısından da oldukça zengindir. Özellikle karaciğer için de faydalı olan bu besin, vücudun temizlemesini sağlar. Karaciğerin zehirli maddeleri yok etmesi için pancar destek sağlar. Pancarın içerisindeki lif, sindirimi rahatlatır ve zararlı maddelerin vücuttan atılmasına yardımcı olur.

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Karahindiba

Karahindiba, düzensiz beslenen kişiler için muhteşem bir temizleyicidir. Mineral ve vitamin açısından çok zengin olan bu bitki, bol miktarda antioksidan içerir, sindirim sistemi ve karaciğeri temizler. Salataya ekleyerek tüketebilirsiniz.

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Brokoli filizi

Brokoli, sebzeler arasında en faydalılardan biridir. Ancak filizlerinin kendisinden çok daha faydalı olduğu söylenmektedir. Vücudu temizleyen bir bitki olarak bilinen brokoli filizlerini salatanıza veya yemeklerinize ekleyebilirsiniz.

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Buğday Çimi

Özellikle karaciğeri temizleyen ve içeriğindeki etken maddeler sayesinde tüm gün kendinizi enerjik hissetmenizi sağlayan buğday çimi, kan şekerini de düşürür.

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Keten Tohumu

Keten tohumu, vücudu zehirli maddelerden arındırmada çok etkilidir. Sindirim sistemini ve bağırsakları temizlerken Omega-3 yağ asidi desteği de sağlar. Her sabah 1 kaşık öğütülmüş keten tohumunu limonlu suya karıştırarak içebilirsiniz.

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Limon

Limonun faydalarını her seferinde tekrar dile getiriyor. Detoks etkisiyle ün yapmış bir meyve olan limon , su ile karıştırılarak sabahları tüketildiğinde vücudu temizler ve besinlerin asit düzeyini dengeler.

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Sarımsak

Detoks denilince akla gelen bir diğer besin ise sarımsaktır. Pek çok sorunda olduğu gibi vücudun arındırılması konusunda da oldukça etkilidir. Özellikle mikropların yok edilmesi ve zehirli maddelerin ortadan kaldırılmasında büyük yardımcıdır.

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Enginar

Enginar hem oldukça lezzetli hem de faydalı bir bitkidir. Karaciğeri temizlediği bilinir ve özellikle karaciğer değerleri yüksek kişilere önerilir. Ayrıca böbreklere de faydalıdır.

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Zerdeçal

Zerdeçala sarı rengini veren madde karaciğer ve sindirim sistemi hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçların büyük bir kısmının içinde bulunur.