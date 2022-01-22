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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 22 Ocak 2022 Cumartesi 15:34

Vücudu koruyup virüsleri öldürüyor! İşte o muhteşem besin ve faydaları

Gribal enfeksiyonlar ilaçlarla geçse de doğanın sunduğu mucizevi besinlerden de faydalanmak birçok rahatsızlığın daha kısa sürede geçmesini sağlıyor. Gripten hem korunmak hem var olan rahatsızlıkları hafif bir şekilde atlatmak için bitki çaylarıyla beslenmemize takviye yapmamız gerekiyor. İşte bakterileri ve virüsleri öldüren muhteşem besinler...

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