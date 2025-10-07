Uyumadan önce kabak çekirdeği yerseniz... Bu faydasını ilk kez duyacaksınız

Besin değeri oldukça yüksek olan kabak çekirdeklerinin bilinmeyen pek çok faydası bulunmaktadır. Tatlılarda ve ara öğünlerde sıklıkla tercih edilen kabak çekirdeğini gece uyumadan önce yerseniz neler olacağını tahmin edemezsiniz! İşte kabak çekirdeğinin faydaları...
Magnezyum ayrıca kötü kolesterol (LDL) seviyelerini ve trigliseritleri düşürür. Bu kalp hastalıkları riskini azaltır. Kabak çekirdeğinde bulunan lif de kolesterol seviyesini düşürerek kalbimizi korur.
BAĞIŞIKLIK GÜÇLENDİRİCİDİR
Kabak çekirdeği, içerdiği E vitamini ve çinko nedeniyle bağışıklık sistemimiz için iyidir.
Çinko vücudumuzu iltihaplanma, alerji ve istilacı patojenlerden korur, böylece enfeksiyonları önler ve genel bağışıklığı artırır. Kabak çekirdeği antimikrobiyal, antifungal ve antiviral özellikler gösterir.
KİLO KAYBINA İYİ GELİR
Kabak çekirdeği protein ve lif açısından zengindir. Uzun süre tok hissetmemizi sağlarlar, yiyecek alımımızı azaltırlar ve sonunda tüketilen kalori miktarını azaltırlar. Bu, ağırlığın azaltılmasına yardımcı olur.