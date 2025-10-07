Haberler
Foto Galeri

SAĞLIK
Eklenme tarihi: 7 Ekim 2025 Salı 15:48

Uyumadan önce kabak çekirdeği yerseniz... Bu faydasını ilk kez duyacaksınız

En güçlü antioksidan kaynaklarından biri de kabak çekirdeğidir. Günümüzde kuruyemiş olarak da kullanılan, halk arasında da oldukça sevilen kabak çekirdeği bal kabağı meyvesinin içinden elde edilir. Sağlık açısından birçok faydası bulunan kabak çekirdeğinin mucizeleri saymakla bitmiyor. Peki, kabak çekirdeğini uyumadan önce tüketirseniz ne olur biliyor musunuz? İşte kabak çekirdeğinin faydaları...

