Uyumadan önce kabak çekirdeği yerseniz... Bu faydasını ilk kez duyacaksınız

Kabak çekirdeği yağının idrar yolu hastalıklarını/bozukluklarını tedavi etmeye ve önlemeye yardımcı olabileceğini gösteren sınırlı veriler de vardır. Bununla birlikte, bu faydanın daha fazla çalışılması gerekiyor ve tohumlar kullanılarak değil, ondan çıkarılan yağ kullanılarak test edildi.