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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 14 Ağustos 2024 Çarşamba 14:12

Uyumadan önce çarşafın altına sabun koyun! Birçok ünlü doktor tarafından da öneriliyor

Yatmadan önce çarşafın altına sabun koyarsanız bir hastalıktan kurtulmak için çuvalla para ödemeyecek bedava kurtulacaksınız. Üstelik bu yöntem birçok ünlü doktor tarafından da öneriliyor.