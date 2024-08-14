Uyumadan önce çarşafın altına sabun koyun! Birçok ünlü doktor tarafından da öneriliyor

Dr. Mehmet Öz, ABD'de bir TV şovunda yastığın altına bir kalıp sabun koymanın faydalarından bahsetti. Mehmet Öz ise bu duruma bir kalıp sabun öneriyor. Altında Parkinson hastalığı, böbrek yetmezliği ve diyabet gibi nedenler yatabilmektedir. Alınan bazı ilaçlar ve gebelik de huzursuz bacak sendromunu tetikleyebiliyor. Dr. Mehmet Öz ise buna doğal bir çözüm öneriyor.