Uyumadan önce çarşafın altına sabun koyun! Birçok ünlü doktor tarafından da öneriliyor

Uykuya dalmadan önce çarşafınızın altına bir kalıp sabun koymak, insanların neredeyse yüzde 50'sinin muzdarip olduğunu bildirdiği çok yaygın bir tıbbi durum için kanıtlanmış bir tedavidir.
Kulağa biraz tuhaf geldiğini biliyoruz ama insanlar bunun iyi geldiğini iddia ediyor. Peki ne işe yarar?
Her 10 kişinden 1'inde huzursuz bacak sendromu görülüyor. Bacağınızda oluşan karıncalanma, kramp ve ağrılar uykunuzu da etkiliyor.
Sendromun tam olarak nedeni bilinmiyor. Demir eksikliği, böbrek yetmezliği, diyabet, romatizmal bozukluk ve diğer rahatsızlıklar bunu tetikliyor olabilir.
Huzursuz bacak sendromu, özellikle geceleri uykunun baş düşmanı. Peki sabun bu konuda nasıl yardımcı oluyor?
ÇARŞAFIN ALTINA SABUN KOYMANIN FAYDALARI
Bir kalıp kokulu bir banyo sabununu yatağınızın içine koyarsanız bacak ağrınızın rahatlamasına fayda sağlıyor. Çünkü sabundaki uçucu yağlar aromaterapi etkisine sahip ve vücudun gevşemesini sağlıyor.
Huzursuz bacak sendromu yaşayan kişiler, yöntemi denedikten sonra belirtilerin ortadan kaybolduğunu söylüyorlar.
HUZURSUZ BACAK SENDROMU İÇİN ÇARŞAFIN ALTINA
Huzursuz bacak sendromu ve gece bacak krampları genellikle çarşaflarınızın altına sabun koyarak tedavi edilebilir.
Huzursuz bacak sendromu, kişinin dinlenirken bacaklarında rahatsızlık hissettiği nörolojik bir hastalıktır. Ayrıca charley atları olarak da adlandırılabilirler. Genellikle, kramp sırasında bacağınızı hareket ettirmek ağrıyı daha da kötüleştirir. "Bacak krampları normalde aşırı egzersiz, mineral ve vitamin eksiklikleri ve dehidrasyon nedeniyle oluşur ."
HUZURSUZ BACAK SENDROMU NEDEN OLUR?
Bilinen net bir neden bulunmamakla birlikte, böbrek yetmezliği, diyabet, hamilelik ve alkol tüketiminin tümü bununla bağlantılıdır.
SABUN KULLANANLARIN YÜZDE 42'Sİ SONUÇLARDAN MEMNUN
Huzursuz bacak sendromu veya gece bacak krampları yaşayan kişilerin %42'si çarşaflarının altına sabun koymanın ağrılarını tedavi etmeye yardımcı olduğunu bulmuşlardır. Doktorlar bunun, sabundaki bacak kramplarını azaltmaya yardımcı olabilecek magnezyum nedeniyle olduğuna inanıyor.
DENEYENLER SABUNDAN MEMNUN
Kulağa bir efsane gibi gelse de, bu yöntemi deneyen ve etkinliğini öven insanlar var.
Çarşafının altına sabun koyan bir kullanıcı "1997'de bel fıtığımı sahibi oldum" diyor . "Sinir hasarına neden olacak kadar kötüydü. 11 yıldır belimde ve sağ bacağımda muazzam ağrılar çekiyorum. Ağrıyı hafifletmek için çarşaflarımın altına bir kalıp sabun koymam söylendi. Denedim, ve gerçekten işe yaradı. Yaklaşık 10 yıldır yatağımda uyuyamıyordum .
Bunca zaman koltukta uyudum. Çarşafımın altında kalıp sabunla 3. günüm oldu ve aslında iyi uyandım. Sabah hiç acı çekmeden. Denemenizi tavsiye ederim. Kulağa hoş geldiğini biliyorum ama şu ana kadar çok iyi. Umarım bu yardımcı olur!!!" dedi.
Sabun koymayı deneyen bir başkası , "Annem ağrıyı ve ayrıca bacak kramplarını gidermek için sabun kullandığında, kendini kandırıyor olabileceğini düşündüm" diyor .
Dr. Mehmet Öz, ABD'de bir TV şovunda yastığın altına bir kalıp sabun koymanın faydalarından bahsetti. Mehmet Öz ise bu duruma bir kalıp sabun öneriyor. Altında Parkinson hastalığı, böbrek yetmezliği ve diyabet gibi nedenler yatabilmektedir. Alınan bazı ilaçlar ve gebelik de huzursuz bacak sendromunu tetikleyebiliyor. Dr. Mehmet Öz ise buna doğal bir çözüm öneriyor.