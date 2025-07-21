Tuz fazlalığı vücutta ne yapar? Dikkat etmeniz gereken belirtiler

3. Sürekli susamış hissediyoruz





Tuzda görülen en önemli belirtilerden biri susuzluk. Çok fazla tuz tüketirsek, hücrelerdeki sıvının dengesini koparırız ve bu da daha fazla su içmek istediğimiz gerçeğine neden olur. Ağız kuruluğu aynı zamanda çok miktarda tuzun semptomu olabilir.