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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 21 Temmuz 2025 Pazartesi 09:21 |

Tuz fazlalığı vücutta ne yapar? Dikkat etmeniz gereken belirtiler

Günlük yaşamda farkında olmadan tükettiğimiz fazla tuz, vücudumuzda ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Sodyum fazlalığı, yalnızca yüksek tansiyonla sınırlı kalmaz; birçok gizli belirtiyle kendini gösterebilir. Bazı belirtiler yaygın olarak bilinse de, bazıları sizi şaşırtabilir.

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