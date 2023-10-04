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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 4 Ekim 2023 Çarşamba 16:00

Tuz dağındaki hastane! Şifa bekleyenlere umut oluyor

Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde, tuzdan oluşan dağın içinde kurulan hastane, astım, bronşit ve akciğer hastalıkları ile mücadele eden insanlara şifa dağıtıyor.

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