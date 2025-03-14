Türkiye'de yetişen şifa kaynağı bitkiler! İşte faydaları

KEÇİBOYNUZU
Tarihten bugüne kadar birçok formülün ve karışımın içinde yer alan ve insanda büyüme hormonlarını desteklediği, bağışıklık sistemini güçlendirdiği bilinen, gıda olarak da kullanılan değerli bir bitki.
ÇÖREK OTU
Çörek otu, binlerce yıldır bütün dünyada hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Çörek otu Peygamber Efendimiz `in de övdüğü gıdaların başında gelmektedir. Her derde deva olduğu için bu listenin başında yer alması tesadüf değildir. İçerdiği vitamin ve mineraller ile insan vücudu üzerinde olumlu etkileri vardır. A, H, B1, B2 ve B6 vitaminlerini içerir.
ADAÇAYI
Sindirime, astıma, bakteriyel ve mantar enfeksiyonlarına, safraya, ısırıklara, soğuk algınlığı ve öksürüğe iyi gelir, sinir sistemini tetikleyip rahatlatır. Adaçayından elde edilen yağ Alzheimer hastalığından kaynaklanan hafıza kaybının tedavi edilmesinde kullanılabilir. Adaçayı karın ağrılarına iyi gelir ve stresi azaltır. Boğaz ağrısı yaşadığınızda adaçayı içebilir, gargara yaparak da midenizi yormadan bakterileri temizleyebilirsiniz.
DEFNE
Tarihten bugüne kadar bilinen sofralarımızın vazgeçilmezi etli yemeklerde yemeğin tadını iyileştiren sindirim enzimlerini aktive ederek, hayvansal gıdalara ayrı bir tat verip ağır koku ve tatları gideren ayrıca şifalı özelliği olan hazma yardımcı olan değerli bir bitki. Tarihten günümüze kadar değerini hiç kaybetmemiştir. Defne yaprağı ayrıca Anadolu`nun özellikle Akdeniz iklimindeki var olan leziz yemeklerin lezzet kazanmasındaki en büyük rolü oynar.
ZEYTİN
Zeytinyağı Kuran`da bahsedilen değeri bilim insanı tarafından yeni yeni fark edilen ama yüzyıllardır da çokça zeytinyağı tüketen sağlıklı insanın hayatından sofrasından edindiğimiz bilgilere göre değer sıralamasında en değerli bitkiler listesine girmeyi hak etmiş.
KANTORON OTU
Sinir strese çok iyi gelen ve bugünkü bilim tarafından etkileri tespit edilmiş bütün dünyada sinirleri yatıştırmak için kullanılan değerli bitkilerden birisi. Aslında tarihte bu bitki sinir sistemi için değil daha çok bağışıklık sistemi, sindirim enzimleri, romatizmal hastalıklar gibi unsurlar için çok geniş kullanım alanı olsa da bugün ki modern tıp bunu sadece sinir sistemi üzerindeki etkilerini tespit etmiş ve bu alanda etkinliği ispat edilmiş ve insanlara şifa vesilesi olarak kullanılan bir bitki.
İbni-i Sina`nın beynin süpürgesi olarak bahsettiği beyin ve sinir sistemi hastalıklarında tarihten bugüne kadar kullanılan astım ve alerjiye iyi gelen ve bağışıklık sistemini güçlendiren, vücuttaki oksijenlenmeyi arttıran çok değerli bir bitki. Karabaş otu A ve C vitamini yanında kalsiyum ve demir içermektedir.
SARIMSAK
Kokusu herkesi hoşnut etmese de faydaları etkileri ve tadı yemeklere verdiği lezzet ile çok değerli bir bitki. Virüsler üzerinde etkili olan bakteri enfeksiyonlar üzerinde etkili olan değerli bir gıda. Sarımsak, doğal bir antibiyotiktir. Tarihten bugüne kadar sarımsak temizleyici kürler içerisinde yer almış arındırıcı özelliği olan anti bakterisit ve antivirütik özelliği olan bir gıda.
ÜZÜM
Üzüm Anadolu`nun her tarafında yetişen ve her çeşidinin ayrı bir şifa kaynağı olduğu bilinen değerli bir gıdadır. Antioksidan özelliği yüksek kansızlığın ilacı olarak bilinir. Kansere karşı vücudu koruyan bir etkisi de vardır. Üzümün kurusu ise hafızayı güçlendiren dünyada ki nadir birkaç bitkiden bir tanesidir.