Türkiye'de yetişen şifa kaynağı bitkiler! İşte faydaları

KANTORON OTU

Sinir strese çok iyi gelen ve bugünkü bilim tarafından etkileri tespit edilmiş bütün dünyada sinirleri yatıştırmak için kullanılan değerli bitkilerden birisi. Aslında tarihte bu bitki sinir sistemi için değil daha çok bağışıklık sistemi, sindirim enzimleri, romatizmal hastalıklar gibi unsurlar için çok geniş kullanım alanı olsa da bugün ki modern tıp bunu sadece sinir sistemi üzerindeki etkilerini tespit etmiş ve bu alanda etkinliği ispat edilmiş ve insanlara şifa vesilesi olarak kullanılan bir bitki.