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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 10 Şubat 2024 Cumartesi 14:35

Türk kahvesinin yanında neden su verilir? Bu gelenek nasıl ortaya çıktı?

Türk kahvesi dedik mi yanına hemen bir bardak su arıyoruz. Bu ikili her zaman birlikte servis ediliyor. Bu değişmeyen gelenek nasıl başladı ve amaç neydi? Konu hakkında birçok rivayet var ve hepsi oldukça mantıklı.

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