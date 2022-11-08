Türk kahvesine limon sıkıp içerseniz! Bu yöntemi deneyenler bir daha bırakamıyor

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BU KARIŞIM İLE FAZLA KİLOLARINIZDAN KURTULUN Metabolizması yavaş olan kişilerde yağ yakımı çok yavaş gerçekleşir. Metabolizmanın yavaşlığından dolayı kilo bile alabilirsiniz. Ancak bazı besinleri tüketerek metabolizmanızı hızlandırıp istediğiniz kilolara ulaşabilirsiniz. Bu besinlerin başında kahve ve limon gelmektedir. 10 gün boyunca düzenli olarak kahve ile limonu karıştırıp içerseniz göreceğiniz etkiler şunlar olacaktır;

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Kabızlık problemini kısa sürede çözer.

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Midedeki şişkinliğin giderilmesine yardımcı olur.

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Vücuttaki yağların yakımını hızlandırır.

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Kalıcı kilo vermenizi sağlar.

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Güçlü bir ödem söktürücüsüdür.

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LİMONLU KAHVE NE ZAMAN İÇİLMELİ?

Peki limonlu kahve karışımı ne zaman içilir? Bu iki karşımda ayrı ayrı güçlü oldukları için genellikle sabah içilmesi önerilmez. Onun yerine gün içerisinde yanında kuruyemişle tüketilmesi tavsiye edilir. Özellikle kahvaltıdan 1-2 saat sonra içildiğinde sindirim sistemini hızlandırır.

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LİMONLU KAHVE TARİFİ Bir fincanın içine yarım limon sıkılır ve üzerine hazırlanan Türk kahvesi dökülür. Bu şekilde 10 gün deneyin. Şimdiden afiyet olsun.

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TÜRK KAHVESİNİN FAYDALARI

Stresi azaltır: Aşırıya kaçmadan Türk kahvesi içmek, stresi azaltır. Yapılan birçok araştırmada da Türk kahvesinin depresyona yakalanma riskini yaklaşık %40 oranında azalttığı tespit edildi.

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Enerji verir: Güne daha zinde başlamak isteyenlerin kahvaltıdan sonra bir fincan Türk kahvesi içmesi tavsiye ediliyor.

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Metabolizmanın daha hızlı çalışmasını sağlar: Özellikle şekersiz Türk kahvesi metabolizmanın daha hızlı çalışmasında etkilidir.

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Tokluk hissi verir: Tokluk hissi veren Türk kahvesi diyet listelerinde sıklıkla yer alıyor. Hızlı ve sağlıklı bir şekilde kilo vermek isteyenler öğün aralarında şekersiz ya da az şekerli Türk kahvesi içebilir.

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Hafızayı güçlendirir: Yapılan birçok araştırmada da Türk kahvesinin hafızayı kuvvetlendirdiği ortaya çıktı.

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Karaciğere iyi gelir: Karaciğerin yağlanmasını önleyen kahve, siroz hastalığına yakalanma riskini de yarı yarıya düşürür.

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