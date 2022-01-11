Tarihi ilk çağlara dayanan mucizevi besin: Zencefil

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Kiminin asla vazgeçemediği, evinden eksik etmediği, kiminin ise kokusu ve görüntüsünden dolayı hep mesafeli durduğu, son yıllarda soğuk algınlığında tutun da güzellik için dahi kullandığı zencefil cinsel gücü artırma da da oldukça etkili. Özellikle zencefil yağı bu konuda bulunmaz bir nimet.

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Zencefil yağı nedir?

Zencefil yağı, taze ya da kuru zencefil bitkisinden elde edilen bir esansiyel yağdır. Zencefilin diğer formları gıdalarda bileşen olarak iyi olsa da, zencefil yağı yüksek konsantrasyonda gingerol ve diğer organik bileşikler içerdiği için ilaç olarak kullanılabiliyor. Uyarıcı, antioksidan, müshil ve anti-inflamatuar özellikleri ile zencefil yağı dünya çapında büyük ilgi görüyor.

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Zencefil yağının faydaları

Sindirim sistemini hızlandırma özelliği olan zencefil yağı mide ve bağırsak problemlerini çözmektedir. Sindirim bozukluğu ve şişkinliklere de iyi gelen zencefil yağı genel olarak hazımsızlık sorununu da çözer.

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İştahı arttıran zencefil yağı kilo almaya çalışan kişilerde de sıkça kullanılmalıdır. Karın ağrısını gidermesi ile bilinen zencefil yağı gıda zehirlenmelerini de önler. Solunum problemlerini çözmek için de zencefil yağı kullanılır.

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Zencefil yağı doğru kullanıldığı takdirde vücuttaki ağrıları da hafifletmektedir. Kalp rahatsızlıklarını gideren zencefil yağı damar sertliği ve pıhtılaşma riskini de azaltıyor. Bu sayede kötü kolesterol de oldukça düşüyor. Zencefil yağı özellikle hipertansiyon riskini de azaltır.

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Kanser ile mücadelede zencefil yağı sıklıkla kullanılmaktadır. Başta yumurtalık kanseri ve kolon kanserine karşı iyi gelen zencefil yağı özellikle diğer kanser türlerine karşı da oldukça iyi gelmektedir.

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Zencefil yağı genellikle kadın sağlığını da desteklemektedir. Zencefil yağı düzenli kullanıldığı takdirde adet sancılarına iyi gelmektedir.

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Kan akışını da teşvik eden zencefil kan dolaşımını arttırmaktadır. Bu yağ antibakteriyel olarak da kullanılır. Dişeti hastalıklarını önleyen zencefil yağı ağız yaralarını da iyileştiriyor. Zencefil yağı özellikle yaşlanma belirtilerini de hafifletir.

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Cinsel gücü artırır

Zencefil yağı hem erkeklerde hem de kadınlarda libidoyu artırabilir.

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Nasıl kullanılır?

Yemeklere ekleme, oral tüketim ve aromatik difüzyon dahil olmak üzere zencefil yağını kullanmanın birçok yolu vardır. Zencefil yağı badem veya hindistancevizi yağı gibi bir taşıyıcı yağ ile karıştırabilir ve iltihabı hafifletmek için doğrudan eklemlere, şakaklara ve ağrıyan kaslara sürülebilir.

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Mucizevi besin oalrak bilinen zencefil yağının küçük miktarı tehlikeli olmasa da aşırı tüketilmesi tehlikeli olabilir. Ayrıca zencefil veya diğer türlerine alerjiniz varsa, bu durum kanama bozukluklarına, yüksek tansiyona, kan şekeri düşmesine, gastrointestinal rahatsızlığa ve topikal iltihaplanmaya neden olabilir.

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Bununla birlikte, normal miktarlarda tüketildiğinde zencefil yağı genellikle tamamen güvenlidir.