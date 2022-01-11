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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 11 Ocak 2022 Salı 10:13

Tarihi ilk çağlara dayanan mucizevi besin: Zencefil

Tarihi ilk çağa kadar dayanan ve birçok kültürde şifa kaynağı olarak kullanılan zencefil, çoğu hastalığı iyileştirme özelliğinin yanı sıra, cinsel gücü artırmak için de mucizevi bir besin olarak biliniyor.

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