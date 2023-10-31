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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 31 Ekim 2023 Salı 11:19

Tam bir şifa kaynağı! Sonbaharın en kırmızı meyvesi kızılcık suyunun faydaları

Ülkemizin Karadeniz başta olmak üzere birçok bölgesinde yetişen kızılcığın suyu, reçeli ve tarhanası da tüketilir. C, K, B6 ve E yönünden zengindir, kalsiyum, magnezyum, demir, mangenez ve potasyum da barındıran kızılcığın faydaları saymakla bitmiyor...

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