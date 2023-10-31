Tam bir şifa kaynağı! Sonbaharın en kırmızı meyvesi kızılcık suyunun faydaları

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TÜMÖRE KARŞI SAVAŞIR

Tümöre karşı savaşmanın çok basit ve başarılı yolu, kızılcık ve suyudur. Bu küçük meyveler, kanserojenlerin büyümesini ve yayılmasını durdurmak için yardımcı olabilecek, polifenoller adı verilen antioksidan bileşikler içerir.

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OBEZİTEYE KARŞI TÜKETİN

İnsanların günümüzdeki en büyük sağlık sorunlarından biri obezite. Şüphesiz ki birçok zararlı hastalıkların omurgası. Kızılcık suyu vücudumuzdaki yağ birikintilerine hızlı bir etkisi olan organik asitler içerir. Kızılcık suyunun obeziteye karşı en ilginç ve şaşırtıcı kısmı diğer meyve sularından daha az tatlı olmasıdır.

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PEPTİK ÜLSERLER

Peptik ülserlere Helicobacter pylori veya H.pylori olarak bilinen bir çeşit bakteri neden olur. Midede şişme sindirim sorunlarına neden olabilir, ancak kızılcık suyu bu sorunu kolayca çözebilir. Flavonoid bakımından zengin gıdalar, kızılcık gibi, mide ülseri gibi mide rahatsızlıklarının azaltılmasına yardımcı olur.

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KANSERİ ÖNLEMEKTE YARDIMCI

Kızılcık suyu, hücrelerden zararlı serbest oksijen radikallerini uzaklaştıran güçlü antioksidanlardan biri olan proantosiyanidinleri içerir. Kızılcık suyu, kanser hücrelerinin büyümesine müdahale eden anti-kanserojen bileşenleri, özellikle kolon ve prostat kanseri ile ilişkili bileşenleri içerir. Kızılcık suyunun düzenli olarak içilmesi tümörlerin hızlı büyümesini engeller. Doğal olarak, kızılcık suyu, kanser riskini azaltmada çarpıcı bir rol oynayan flavonoidlerden çok zengindir.

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KALBİMİZİ DE KORUR

Günümüzde kalp rahatsızlıkları sadece yaşlı insanlarda değil, çocuklarda da çok yaygındır. Dolayısıyla kalp hastalıkları riskini azaltmak için diyetimize dikkat etmeliyiz ve kızılcık suyu gibi sağlıklı meyve suları da içermeliyiz. Kızılcıklarda flavonoid varlığı, ateroskleroz tehdidini azaltan antioksidan özelliklere sahiptir. Ateroskleroz, oksijen bakımından zengin kan akışı eksikliğine neden olan ve kalp krizine yol açabilen plak birikimi ile arterleri sınırlayan bir durumdur.

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BÖBREK TAŞLARINA DA İYİ GELİR

İdrar yolu enfeksiyonlarına bağlı kalsiyum fosfat ve struvit taşları. Üriner enfeksiyonun ardında, böbrek taşının üretiminde yardımcı olan özel bir enzim türü salgılayan bir bakteri bulunmaktadır. Bu bakterileri nasıl durdurabiliriz? Idrarı asidik yaparak durdurabiliriz ve bu içme için kızılcık suyu en iyisidir.

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KEMİKLERİ GÜÇLENDİRİR

Kemiklerin güçlü olması çok önemlidir, bu nedenle bu amaçla kızılcık suyunun önemini ve şaşırtıcı gerçeklerini inkar edemezsiniz. Sadece kalsiyum içermez, aynı zamanda güçlü kemikler için önemli bir vitamin olan K vitamini içerir.

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CİLDİNİZE FAYDALI

Özellikle kadınlar için kızılcık çok hoş bir güzellik ürünü. Kızılcık cildinizdeki tüm yağlardan kurtulmanıza ve gözeneklerinizin temizlenmesine yardımcı olacak en iyi seçimdir. Bu meyve suyu, cildinizin tazelenmesinde büyük destek sağlayan c vitamini açısından zengin. Kızılcık suyunu düzenli olarak kışın tüketirseniz cildiniz zorlu hava koşullarından korunacaktır.

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CİNSEL SAĞLIK İÇİN KIZILCIK

Kızılcık cinsel sağlık için ve ayrıca seks bezlerinin düzgün işleyişinde destek olan birçok vitamin ve minerallerle doludur. Özellikle erkekler için bu meyve çok değerlidir. Düzenli olarak taze saf kızılcık suyu alımı, mutlu cinsel yaşam için çok yararlıdır.

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BAĞIŞIKLIĞI ARTIRIR

Güçlü ve sağlıklı bağışıklık sistemi için C vitamini en iyi antioksidanlardan biridir ve kızılcık suyu C vitamini ile kutsanmıştır. Kızılcıkların etkili antibakteriyel özellikleri enfeksiyonlara karşı mücadeleye yardımcı olacaktır. Diyetinize bu sihirli suyu ekleyerek, güçlü bağışıklık sistemi için gerekli olan fitokimyasallardan faydalanabilirsiniz.

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