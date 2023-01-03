Tam bir şifa kaynağı! Mide ağrısından kalp hastalıklarına her derde deva

Bağışıklık sistemini güçlendirip kan yapımını destekler.
Sindirim üzerinde olumlu etkisi vardır ve kabızlığa iyi gelir.
Kansızlık tedavisinde etkilidir.
Kan basıncını düşürür, zengin antioksidan içeriğiyle kalp hastalıkları ve felç riskini azaltır.
Karaciğerin düzenli çalışmasını sağlar, mide ağrısı ve ekşime sorunlarına iyi gelir.
Kas-iskelet sistemlerinin sağlığı için de bir kahramandır.
Egzersiz öncesinde içilen pancar suyu, egzersize dayanıklılığı ve gücü artırmaktadır.
Orta boy, koyu renk, yumuşamamış ve parlak olanları seçilmelidir. Pancar, pişirme süresi uzadıkça besin değerlerini kaybeder. O nedenle buharda 15 dakikadan daha az, fırında da bir saati geçmeyecek şekilde pişirilmelidir.