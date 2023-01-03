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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 3 Ocak 2023 Salı 15:36

Tam bir şifa kaynağı! Mide ağrısından kalp hastalıklarına her derde deva

Kırmızı pancar, içinde barındırdığı potasyum, magnezyum, posa, fosfor, demir, A vitamini, C vitamini, B vitaminleri, beta karoten ve folik asit açısından adeta bir şifa deposudur.

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