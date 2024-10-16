Tam bir şifa kaynağı! 'Altın Süt' nasıl yapılır?

Altın süt, çok çeşitli sağlık sorunları için doğal bir ilaç olarak kullanılmaktadır. Bu lezzetli altın sıvının sağlığa faydalarından bazıları eklemlerdeki iltihaplanmayı azaltmaya, bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye, sağlıklı bir kalp ve kardiyovasküler sistemi korumaya, kilo vermeye yardımcı olmaya ve kan şekeri seviyelerini kontrol altında tutmaya yardımcı olabilir. Zerdeçalın kanser karşıtı özelliklere sahip olduğuna dair kanıtlar da vardır.
Anti-enflamatuar özellikler
Altın sütün anti-enflamatuar özellikleri, eklem iltihabını ve ağrısını doğal olarak azaltmak gibi birçok artritik durumu tedavi etmek için yararlıdır
Sindirim sağlığını güçlendirir
Altın sütün faydalarından biri de sindirim sistemini iyileştirmeye yardımcı olmasıdır. Zerdeçal, asit reflüsü (mide ekşimesi) ve hazımsızlık gibi birçok gastrointestinal rahatsızlığın semptomlarını azaltmaya yardımcı olabilir. Hindistan cevizi yağı da tüketildiğinde sindirim sisteminizi rahatlatmaya ve kabızlığı gidermeye yardımcı olur.
Kardiyak fonksiyonu iyileştirir
Altın süt yapmak için zerdeçal ve hindistan cevizi yağını birleştirmenin önemli bir faydası da kalp fonksiyonlarını iyileştirme potansiyelidir.
Daha iyi kan dolaşımı
Zerdeçallı altın süt içmek ayrıca kan dolaşımını iyileştirmeye ve damarlarınızı ve arterlerinizi sağlıklı tutmaya yardımcı olacaktır.
Kan basıncını düşürür
Düzenli olarak altın süt içerek kan basıncınızı doğal yollarla kontrol etmeye yardımcı olabilirsiniz. Sarı içecekteki hindistan cevizi yağı, zerdeçal ve karabiber kombinasyonu hipertansiyonu azaltır ve felçleri önlemeye yardımcı olabilir.
Kolesterolü düşürür
Zerdeçal ve Hindistan cevizi yağı ile yapılan altın sütün sağlık açısından önemli bir faydası da kolesterolü düşürmesidir.
Kan şekeri seviyesini kontrol eder
Diyabeti diyetle kontrol ediyorsanız, düzenli olarak altın zerdeçal sütü içmek kan şekeri seviyenizi kontrol etmenize yardımcı olabilir. Düzenli zerdeçal ve hindistan cevizi yağı alımı insülin seviyelerindeki artışları önler ve diyabet semptomlarını yönetmeye yardımcı olabilir.
Beyin fonksiyonlarını geliştirir
Altın sütün birçok faydasından biri de beyin fonksiyonlarını iyileştirmesidir. Zerdeçalın antioksidan etkisi, bunama ve Alzheimer hastalığı gibi dejeneratif beyin hastalıklarını önlemeye yardımcı olur. Ayrıca hafızayı güçlendirmeye ve anksiyete belirtilerini azaltmaya da yardımcı olabilir.
Doğal antidepresan
Altın süt, hafif depresyon ve anksiyete belirtilerini hafifletmeye bile yardımcı olabilir. Zerdeçal özleri, ruh halinizi iyileştirmeye ve olumsuz düşünce ve duygularla daha iyi başa çıkmanıza yardımcı olabilecek antidepresan özelliklere sahiptir.
Stresi azaltır
Altın sütün kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlamasının bir başka yolu da stresi azaltma ve ruh halinizi iyileştirme yeteneğidir. Stres hepimizin günlük faaliyetlerimizde başa çıkmak zorunda olduğumuz bir şeydir, ancak çok fazla uzun süreli stres de genel olarak sağlığınız üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabilir. Altın süt tarifindeki hem zerdeçal hem de hindistan cevizi yağının anti-stres etkisi, beyninizin işlevini artırmaya yardımcı olabilir.
Bağışıklık Sisteminizi Güçlendirir
Bağışıklık sisteminize çok ihtiyaç duyduğu desteği vermek için hindistan cevizi yağı ile zerdeçallı altın süt için. Bu sarı sütü düzenli olarak içerseniz, enfeksiyonları önlemeye ve vücudunuzu sağlıklı tutmaya yardımcı olabilirsiniz.
Anti-enflamatuar Özellikler
Zerdeçalın sağlık açısından bildirilen birçok faydasından biri de kanserin önlenmesindeki rolüdür. Kurkuminin anti-enflamatuar özelliklerinin çeşitli kanserlere karşı etkili olabileceği görülmektedir.
Kilo kaybına yardımcı olur
Kilo vermeye çalışıyorsanız, belinizi inceltmeye yardımcı olması için düzenli olarak sarı süt içmeyi deneyin. Altın sütün içindeki hindistan cevizi yağı ve zerdeçal kombinasyonu metabolizmanızı hızlandırdığı, açlık hissini azalttığı ve yağların daha hızlı yakılmasına yardımcı olduğu için fazla kilolardan kurtulmanıza yardımcı olabilir.
İçinde su bulunan tencereyi orta ateş ayarına getirin.
Zerdeçal ve karabiber ekleyin ve pürüzsüz bir macun oluşturmak için iyice karıştırın.
İyi bir ağrı kesici için, bazı insanlar altın macunu altın sütü haline getirmeden doğrudan kullanırlar. Ağrıyı ve iltihabı azaltmak için altın macunu kullanırken dikkat edilmesi gerekenler...
1/2 ila 1 çay kaşığı zerdeçal macunu alın.
Ağrı azalana kadar her gün sarı macunu tüketin (3 ila 4 gün kadar sürmeli)
Macun buzdolabında 3 haftaya kadar saklanmalıdır. Bundan sonra metalik bir tat alır ve atılması gerekir.
Altın Süt tarifi
Zerdeçal macunundan altın süt yapmak için aşağıdaki malzemelere ihtiyacınız olacak:
Damak tadınıza bağlı olarak 1/4 - 1/2 çay kaşığı zerdeçal tozu
1 su bardağı badem sütü veya hindistan cevizi sütü (organik inek sütü veya kenevir sütü, pirinç sütü veya yulaf sütü gibi diğer süt ikamelerini de kullanabilirsiniz)
Altın süt yapımının tarifi aşağıdaki gibidir:
Süt ve zerdeçal tozunu bir tencereye koyun ve orta ateşte pişirin.
Karışımı buharlaşana kadar ısıtın ancak kaynatmayın. Bazı tariflerde karışımın kaynatılması istenir ancak uzun süreli ısı aktif bileşen kurkumini yok edebilir