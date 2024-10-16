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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 16 Ekim 2024 Çarşamba 11:17

Tam bir şifa kaynağı! 'Altın Süt' nasıl yapılır?

Altın süt, zerdeçaldan yapılan lezzetli bir içecektir ve tüm aileniz için sağlık açısından birçok faydası vardır. Altın süt tarifindeki iki ana malzeme, sarı bir macun yapmak için suyla birleştirilen zerdeçal ve karabiberdir.