Stresinizi doğru besinleri yiyerek azaltabilirsiniz! İşte stresle savaşan besinler!

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Badem Badem içerdiği E ve B vitaminleriyle stres nöbetleri sırasında rahatlamanızı sağlarken bağışıklık sisteminizi de destekleyen iyi bir stres azaltıcı olabilir.

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Avokado Yüksek kan basıncı azaltmak için en iyi yollarından biri yeterli potasyum almaktır. Yarım avokado ya da bir orta boy muzda da fazlasıyla potasyum vardır.

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Kompleks karbonhidratlar Tüm karbonhidratlar mutluluk kaynağı olan serotonin salgılamamızı sağlar. Kendinizi iyi hissetmek için daha yavaş sindirilen tam tahıllı kahvaltı gevrekleri, yulaf ezmesi gibi kompleks karbonhidratları seçin. Bu tür karbonhidratlar kan şekeri düzeyinizi korurken kendinizi de dengeli hissetmenizi sağlar.

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Portakal C vitamini içeriği yüksek olan portakal bağışıklık sisteminizi güçlendirirken; stres hormonlarının seviyesini de frenleyebilir. Yapılan araştırmalara göre stresli bir görev öncesi C vitamini alan bireylerde yüksek kan basıncı, kan basıncı ve kortizol (stres hormonu) düzeylerinin daha hızlı normale döndüğü görülmüştür.

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Ispanak Magnezyum deposu olan ıspanak stresin baş ağrısı, yorgunluk gibi etkilerini azaltır.

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Yağlı balık Stresinizi kontrol altında tutmak için yağlı balıklarla arkadaş olun. Somon ve ton balığı gibi balıklarda bulunan Omega-3 yağ asitleri, stres hormonları artışını önlerken; kalp hastalığı, depresyon gibi duygudurum bozukluklarına karşı da korunmanıza yardımcı olabilir. Kendinizi iyi hissetmek istiyorsanız haftada en az iki kez yağlı balık tüketin.

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Siyah çay Siyah çay içmeniz stresli olaylardan daha hızlı kurtulmanıza yardımcı olabilir. İki ayrı grup üzerinde yapılan bir çalışmada 6 hafta boyunca ilk gruba başka bir içecek, ikinci gruba ise günde 4 bardak çay içirilmiş. 6 hafta sonunda iki grupta yer alan insanlar karşılaştırıldığında stresli durumlar söz konusu olduğunda çay içenlerin daha sakin hissettiği ve stresli durumlar sonrasında stres hormonu kortizol düzeylerinin düşük olduğu görülmüş. Stres söz konusu olduğunda, kahve, kafein stres hormonlarını artırarak kan basıncını yükseltebilir.

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Antep fıstığıAntep fıstığı, yanı sıra diğer fındık ve tohumlar, sağlıklı yağlar için iyi kaynaklardır. Her gün bir avuç antep fıstığı, ceviz, badem gibi sağlıklı kuruyemişlerin tüketimi diyabet riskini azaltır, kolesterolü düşürmeye yardımcı olur ve stresin etkilerini azaltır.