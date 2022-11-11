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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 11 Kasım 2022 Cuma 14:02

Sonbaharın hastalıktan koruyan 10 şifalı besini! İşte o liste

Grip ve nezle dört bir yanda kol geziyor ancak hastalıklardan korunmak o kadar da zor değil. Virüslere karşı koymanın basit ama etkili önlemlerinin başında mevsim sebze ve meyvelerini tüketmek geliyor.

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