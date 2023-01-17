Soğan ve sarımsağın kabuğunu sakın çöpe atmayın!

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Soğan ve sarımsak neredeyse her yemeğe lezzet veren iki sebze. Mutfağın olmazsa olmazı bu sebzelerin aslında yemeklere tat katmak dışında öyle faydaları var ki...

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KAS KRAMPLARINI HAFİFLETİYOR

Soğan ve soğan suyunda bol miktarda bulunan potasyum, kramplara ve kas yorgunluğuna iyi gelir. Çiğ ya da yemeklerde pişirilerek tüketilen soğanın suyu da ağrıları hafifletir. Bu faydasından yararlanmak için soğan kabuğunu suda 10-15 dakika kaynatın. Kabuklarını süzün ve balla tatlandırarak çay olarak için.

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UYKUSUZLUĞA İYİ GELİYOR

Yoğun, tempolu iş hayatı ve stres birleşince uykusuzluk çoğu kişinin başlıca sorunu haline geldi. Siz de geceleri mışıl mışıl uyumak istiyorum diyorsanız yatmadan önce bir bardak soğan suyu içmeyi deneyebilirsiniz. Tek yapmanız gereken soğanın kabuklarını demlemek ve süzdükten sonra çayını içmek.

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BOĞAZ AĞRISINI ANINDA GEÇİRİYOR

Soğan suyu balgamı yumuşatmakla kalmaz, bronşit gibi hastalıkların etkisini de azaltır. Ilık olarak içilen soğan suyu ise boğaz ağrısı, boğaz iltihabı, öksürük ve bronşit gibi rahatsızlıklarda adeta doğal şifa etkisi yapar.

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KAŞINTILI CİLDİ HAFİFLETİYOR

Soğan ve sarımsak suyu cilde inanılmaz faydalı. İçeriğindeki C vitamini sayesinde ciltteki kaşıntıyı giderir. Ayrıca içerdiği 'quercetin' maddesi antioksidan özelliği gösterir. Soğan ve sarımsak suyundaki A ve E vitaminleri cildi besler ve yumuşatır.

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AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI İÇİN ETKİLİ

Antibiyotik etkiye sahip olan soğan ve sarımsak kabukları aynı zamanda antioksidan özellik gösterir. Bu yönüyle ağız ve diş bakımı için etkilidir. Soğan ve sarımsağın kabukları kaynatılarak hazırlanan suyla yapılan gargara, çürüklere engel olur ve ağız içindeki bakterileri yok eder.

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BİTKİLERİNİZ İÇİN FAYDALI

Soğan ve sarımsak kabukları, kompost yığınınız için mükemmel besin kaynaklarıdır. Bu nedenle, bitkileriniz için gerçekten faydalı oldukları bilinen sarımsak veya soğan kabuklarını asla atmayın, bir kenarda biriktirin ve uygun zamanda toprağına ekleyin.

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