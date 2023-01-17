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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 17 Ocak 2023 Salı 15:18

Soğan ve sarımsağın kabuğunu sakın çöpe atmayın!

Doğal antibiyotik etkisi gösteren soğan ve sarımsağın kabukları da ilaçlara meydan okuyacak kadar şifalı ve tıpkı bu iki sebzenin kendisi kadar kabukları da inanılmaz faydalı.

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