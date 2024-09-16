Haberler
  • Cumartesi Haberleri
  • Magazin Haberleri
  • Mor Papatya Haberleri
  • Akşam TV
  • Spor Haberleri
  • Canlı Yayın
  • $33,9826
  • 37,8549
  • 2824.21
  • 9662.68

Foto Galeri

SAĞLIK
Eklenme tarihi: 16 Eylül 2024 Pazartesi 10:27

Soğan kürü nasıl yapılır? Faydaları saymakla bitmiyor

Soğan, mutfağımızın demirbaşı, yemeklerin olmazsa olmazı. Düşük kalorisi ve inanılmaz içeriği ile birçok hastalığa ve derde devadır soğan. Başlıca A, B, C, E vitamini içeren soğan, aynı zamanda fosfor, kalsiyum, iyot, sodyum, potasyum ve magnezyum gibi önemli mineralleri de barındırır. Bu içeriği ile faydalı olan kendisi gibi soğan suyunun faydaları da inanılmazdır. Peki soğan suyu kürü zayıflatır mı? Nasıl yapılır? Soğan suyunun faydaları nelerdir? Detaylar haberimizde.