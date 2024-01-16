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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 16 Ocak 2024 Salı 16:07

Sofralarımızın vazgeçilmezi! Vücutta bakın nelere sebep oluyor

Her gün sofranıza gelen bazı besinler içerisindeki vitamin ve minerallerden dolayı hızlı yaşlanmanıza sebep olabilir. Ekmek ve karbonhidrat da bu yaşlandıran besinler arasında. İşte başta hızlı yaşlanmaya neden olan ekmeğin vücuda zararları...

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