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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 29 Nisan 2022 Cuma 17:08

Siyah sarımsağın faydaları nelerdir? Nasıl tüketilir?

Doğal antibiyotik sarımsağın faydaları saymakla bitmez. Yemeklere lezzet katan kimi zaman ağızda bıraktığı koku nedeniyle uzak durulan sarımsağın bir de siyah bir çeşidi ortaya çıktı. Üstelik siyah sarımsağın faydalarının çok daha fazla olduğu söyleniyor. Peki siyah sarımsak nedir? Siyah sarımsak ve beyaz sarımsak arasında ne gibi farklar var? İşte detaylar...

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