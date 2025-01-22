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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 22 Ocak 2025 Çarşamba 09:35 |

Siyah incirin bilinmeyen faydaları! İlk kez duyacaksınız

Yeşil incirin kızarmış ve beklemiş haline siyah incir denir. Yüzyıllardır alternatif tıpta ilaç niyetine kullanılan bu besinin ayrıca yeşil incire göre daha farklı bir lezzeti vardır. Peki, siyah incirin bilinmeyen faydaları nelerdir. İşte siyah incir hakkında bilmeniz gereken her şey...

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