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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 20 Nisan 2024 Cumartesi 14:47

Siyah incir hakkında bilmeniz gereken her şey! İşte faydaları

Yeşil incirin kızarmış ve beklemiş haline siyah incir denir. Yüzyıllardır alternatif tıpta ilaç niyetine kullanılan bu besinin ayrıca yeşil incire göre daha farklı bir lezzeti vardır. Peki, siyah incirin bilinmeyen faydaları nelerdir. İşte siyah incir hakkında bilmeniz gereken her şey...

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