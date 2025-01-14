Sinir sistemini rahatlatan bitki! Masanızda mutlaka bulunsun

Lavanta:
Sinir sistemini destekleyen doğal bir antidepresan olan lavanta, baş ağrılarını hafifletir ve uykusuzluğa karşı etkilidir. Araştırmalara göre lavanta kokusu, stres anında nabzı düşürmektedir.
Sardunya (Gül Bitkisi Türü):
Ruhsal rahatlama sağlar. Bir araştırmada, sardunya yağı koklayan hamile kadınların kaygı seviyelerinin düştüğü ve doğum sırasında streslerinin azaldığı görülmüştür.
Biberiye:
Sadece havayı temizlemekle kalmaz, aynı zamanda hafızayı %75 oranında güçlendirir. Yorgunluğu ve kaygıyı azaltarak kan kortizol seviyesini düşürür ve uyku kalitesini artırır.