Şekerin vücudunuza verdiği 7 korkunç zarar! Yemeden önce bir kez daha düşünün

TANSİYON VE KALP HASTALIĞI RİSKİNİ ARTIRIR





Sağlıklı bir kalp istiyorsanız şekeri hayatınızdan çıkarın. Dr. Saltzman, "Yüksek miktarda şeker alımı, çok düşük yoğunluklu lipoprotein (VLDL) olarak adlandırılan, kardiyovasküler hastalık riski ile ilişkili olan bir tür kan lipidindeki bir artışla ilişkilendirilmiştir" diyor. LDL ve trigliseridlerin yükselmelerine sebep olan şeker, damar tıkanıklığına yol açar. Bu da kalp krizine sürükleyebilir.