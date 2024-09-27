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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 27 Eylül 2024 Cuma 10:20

Şekerin vücudunuza verdiği 7 korkunç zarar! Yemeden önce bir kez daha düşünün

Şeker çoğu insanının vazgeçilmezi olsa da zararlarını göz ardı etmemek gerekir. Son zamanlarda kullanımı hızla artan şekerin vücudumuza verdiği zarar şaşırtıyor. İşte şekerin vücudumuza verdiği zararlar...