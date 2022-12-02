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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 2 Aralık 2022 Cuma 14:55

Sarımsağı sütle tüketirseniz! Faydalarına inanamayacaksınız

Sarımsak, kanserden koruyor, kan şekerini düşürüyor, artriti önlüyor. Ayrıca yapılan bir çalışmaya göre sarımsağı sütle birlikte tüketmek ağız kokusunu azaltıyor... Uzmanlar sarımsağın az bilinen faydalarını anlattı

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