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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 30 Haziran 2025 Pazartesi 10:26 |

Sallama çay içenler dikkat! Sıcak suyla temastan sonra...

Yalova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vefik Arıca, plastikten yapılan poşet çaylarda kanserojen etkisi ve kısırlık tehlikesi bulunduğunu söyledi.

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