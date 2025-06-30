Sallama çay içenler dikkat! Sıcak suyla temastan sonra...

İnsanlar ofiste veya işte, pratik yapımı sebebiyle çay ihtiyaçlarını sallama çay ile karşılıyor. Yalova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vefik Arıca, poşet çayların bir kısmında sıcak suyla temas edildikten sonra epiklorohidrin denilen bir maddenin ortaya çıktığını ifade etti.
Özellikle poşet çaylarda sıcak suyla temastan sonra oluşan epiklorohidrin vücutta dağılıyor. Kısa vadede ve orta vadede bir takım hasarlar oluşturabiliyor" dedi.
PLASTİK TEHLİKESİ
Poşet içindeki çayın gözükmesi halinde bunun kuvvetle muhtemel plastikten yapılmış olduğuna dikkati çeken Arıca, "Zaten poşet çayların dörtte biri plastikten yapılmakta. Plastik de sıcak suyla temas ettiği zaman epiklorohidrin dediğimiz kanserojen, bağışıklık sistemini düşüren ve kısırlığa yol açabilir" dedi.
Arıca, plastikten yapılan çay poşetleri yerine demleme çayların tercih edilmesi gerektiğini de sözlerine ekleyerek şöyle konuştu:
"Özellikle ülkemiz gibi çaydan zengin olan bölgelerde demleme çayı tercih etmeliyiz. Poşet çaylara pek kaymamalıyız.