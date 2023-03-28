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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 28 Mart 2023 Salı 09:52

Sahurda tok tutan 16 besin! Hangi yiyecekler susuzluğu giderir?

Sahur yaparken en çok merak edilenlerden biri de tok tutan besinlerin neler olduğu. Peki, sahurda ne yemeliyiz? Hangi yiyecekler susuzluğu giderir? İşte sahurda tokluk hissi verecek besinler...

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