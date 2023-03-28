Sahurda tok tutan 16 besin! Hangi yiyecekler susuzluğu giderir?

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Kefir, yüzyıllardır susuzluğu giderdiği için Ramazanlarda tüketilen bir içecektir. İçerdiği faydalı bakteriler; hazımsızlığa ve mide ekşimesine de iyi gelir. Sahurda tüketilen iki bardak kefir, gün içerisindeki yaşanan susuzluğu giderir.

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Sahurda tükettiğiniz 1 adet elma, yüksek lif oranı sayesinde gün boyu tokluk hissi verir.

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Yulaf ezmesi, içerisinde barındırdığı bol miktarda lif ve az şekerle sizi saatlerce tok tutar.

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Çörek otu, doygunluk hissi sağlamasıyla ramazanda tüketilmesi önerilen baharatlar yer arasında yer alıyor.

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Ceviz ve fındık yağlı tohumlardan tüketilmesi besinlerin mideden geçiş hızını yavaşlatarak tokluğun uzamasını da yardımcı olur.

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Kaliteli protein kaynaklarından biri olan yumurta, sizi daha uzun süre tok tutar.

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Yeşil çay, oruç tutarken oluşacak olan yorgunluğunuzu giderir.

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Baklagil tüketerek kan şekeri kontrolünüzü daha iyi sağlayabilirsiniz.

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Kalsiyum ve D vitamini kaynağı olan süt, sizi tok tutar.

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Bitkinlik ve halsizliğe iyi gelen ısırgan otu, kandaki şeker düzeyini dengeler ve kanı temizler.

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Sizi tok tutacak ve birçok sağlıksız üründen daha az yağ ve şeker içeren bir diğer ürün ise muzdur.

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Avokado, içindeki doymamış yağ asitleri ve protein sayesinde sizi uzun süre tok tutar.

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Bezelye, kolesterolün dengelenmesine yardımcı olur.

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Tarçın, insülin tırmanışları engeller. Trigliseri ve kolesterol seviyelerini düşürür. Bir çay kaşığı tarçın tüketmeniz gün içinde daha rahat oruç tutmanızı sağlar.

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Asit protein açısından zengin olan bir avuç badem, sizi uzun süre tok tutar.

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İftar ve sahur arasında ve sahurda bol miktarda su içmeye özen gösterin. Çay ve kahve gibi vücudun çok fazla su kaybetmesine neden olan içecekleri ise özellikle sahurda tüketmemeye dikkat edin. Şeker oranı yüksek asitli içecekler ve meyve suları da kan şekerini etkilediğinden özellikle sahurda uzak durulması gerekenler arasında.