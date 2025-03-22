Haberler
  • venuslogo
  • Mor Papatya Haberleri
  • Akşam TV
  • Spor Haberleri
  • Canlı Yayın
  • $38,0415
  • 41,4051
  • 3679.3

Foto Galeri

SAĞLIK
Eklenme tarihi: 22 Mart 2025 Cumartesi 15:42 |

Sahte ayçiçek yağı nasıl anlaşılır? İşte yapmanız gereken

Son dönemde sahte ayçiçek yağı vakaları artarken, tüketiciler güvenilir ürünleri nasıl ayırt edebileceğini merak ediyor. Peki, satın aldığınız ayçiçek yağının sahte olup olmadığını nasıl anlayabilirsiniz? İşte uzmanların açıkladığı pratik yöntemler ve dikkat etmeniz gerekenler!

Copyright 2025
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.