Sahte ayçiçek yağı nasıl anlaşılır? İşte yapmanız gereken

Sahte yağlar sadece tüketiciyi kandırmakla kalmıyor, aynı zamanda sağlığımızı da tehdit ediyor. Hileli ayçiçek ve zeytinyağları, tüketicinin kâbusu haline gelmiş durumda. Peki, bu hileli yağları nasıl ayırt edebilirsiniz? Uzmanlara göre bu konuyu anlamak oldukça zor olabilir. Ancak bazı püf noktaları ve dikkat edilmesi gereken unsurlar sayesinde kendinizi ve ailenizi koruyabilirsiniz.
Bu nedenle daha fazla dikkat etmek ve bu sahte ürünlere karşı bilinçli olmak gerekiyor. Natürel sızma zeytinyağı, sıkça sahte yağlarla karıştırılmaktadır. Bu sahte yağların içinde rafine zeytinyağı, ayçiçeği, kanola, mısır, fıstık, pamuk, soya yağları bulunmaktadır.
Aynı şekilde ayçiçek yağı da daha ucuz ve düşük kaliteli kanola, mısır, fıstık, pamuk, soya yağları ile tağşiş yapılır. Özellikle soya ve fındık gibi alerjen gıdaların yağının eklenmesi ve etiketlerde bunun belirtilmemesi, alerjisi olan insanlar için ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.
Ayrıca daha önce kullanılmış ve geri dönüştürülmüş kızartmalık yağların ayçiçeği gibi diğer yağlarla karıştırılarak tekrar piyasaya sürüldüğü bilinmektedir. Genellikle pahalı ve biyoyararlılık açısından daha değerli olan yağlara daha ucuz ve düşük kaliteli yağlar eklenir. Sonuç olarak ürün kalitesi düşer, saflık kaybolur ve tüketici sağlığı riske atılır.
NASIL AYIRT EDİLİR?
Gerçek ayçiçek yağını ayırt etmek için bazı ipuçları vardır. İşte gerçek ayçiçek yağını tanımanıza yardımcı olacak faktörler;
Renk:
Gerçek ayçiçek yağı genellikle oldukça açık renkte bir açık sarıya sahiptir. Renksiz veya neredeyse renksiz bir görünüme sahiptir. Sahte yağlar genellikle daha koyu bir renge sahiptir.