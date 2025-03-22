Sahte ayçiçek yağı nasıl anlaşılır? İşte yapmanız gereken

Sahte yağlar sadece tüketiciyi kandırmakla kalmıyor, aynı zamanda sağlığımızı da tehdit ediyor. Hileli ayçiçek ve zeytinyağları, tüketicinin kâbusu haline gelmiş durumda. Peki, bu hileli yağları nasıl ayırt edebilirsiniz? Uzmanlara göre bu konuyu anlamak oldukça zor olabilir. Ancak bazı püf noktaları ve dikkat edilmesi gereken unsurlar sayesinde kendinizi ve ailenizi koruyabilirsiniz.