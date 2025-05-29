Sağlığınıza zarar veren 7 günlük alışkanlık! Nelerden vazgeçmelisiniz?

Kötü alışkanlıklardan kurtulmak başlangıçta oldukça zordur. Çünkü çoğu zaman bu alışkanlıkların aslında zararlı olduğunu bilmeyiz ya da hafife alırız. Oysa ki bazı günlük alışkanlıklarımız ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.
1. Hapşırmayı Tutmak
Hapşırırken ağız ve burnumuzu kapatmak iç basıncın artmasına neden olur. Bu durumda beyindeki kan damarları ve sinir hücrelerine zarar verebilir. Baş ağrısı, damar zedelenmeleri ve hatta işitme kaybına yol açma riski vardır. Bu yüzden hapşırmayı bastırmak yerine doğal olarak bırakmak sağlığınız açısından daha doğrudur.
2. Parfüm Kullanımı
Kullandığımız parfümlerin sağlığa zararlı olduğunu kimse bize söylemez. Ancak bu ürünlerde çok fazla sentetik madde kullanılır. Bu maddeler hoş kokulu ve ucuz olmalarına rağmen; baş dönmesi, mide bulantısı, uyku hali, ciltte ve boğazda kaşıntı gibi pek çok olumsuz etkiye sahiptir. Uzmanlar, doğal yağlardan elde edilen parfümleri tercih etmeyi öneriyor.
3. Plastik Kaplarda Yiyecek Saklamak
Pek çok plastik kap, yapısında kimyasal maddeler barındırır. Özellikle fitalat ve bisfenol gibi maddeler esnekliği sağlamak için kullanılır. Bu kaplara sıcak yiyecek koyulduğunda bu zararlı maddeler yiyeceğe geçerek vücuttaki hormon sistemini olumsuz etkileyebilir.
4. Yemekten Hemen Sonra Diş Fırçalamak
Diş hekimleri, yemek yedikten sonra en az 30 dakika, ideal olarak ise 1 saat bekledikten sonra dişlerin fırçalanmasını önerir. Çünkü özellikle asitli yiyecek ve içecekler diş minesine yapışır. Yemekten hemen sonra dişleri fırçalamak bu asitleri dişin içine iterek mineye zarar verir ve dişleri hassaslaştırır.
Uzmanlar, sadece kesik ve yaralanma gibi durumlarda veya haftada 2 kez antibakteriyel sabun kullanılmasını tavsiye etmektedir.
7. Doğal Meyve Suyu Tüketimi
Tamamen doğal meyve suları sanıldığı kadar masum değildir. Aşırı tüketildiğinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Özellikle ekşi meyve suları (elma, limon, kızılcık vb.) mide yarası olan kişiler için sakıncalıdır. Üzüm suyu ise yüksek kalorilidir ve kilo alımına neden olabilir. Ayrıca bazı meyve suları güçlü alerjen etkilere sahiptir. Bu yüzden özellikle küçük çocuklara çok dikkatli ve doktor önerisiyle, küçük miktarlarda verilmelidir.