Sağlığınıza zarar veren 7 günlük alışkanlık! Nelerden vazgeçmelisiniz?

2. Parfüm Kullanımı





Kullandığımız parfümlerin sağlığa zararlı olduğunu kimse bize söylemez. Ancak bu ürünlerde çok fazla sentetik madde kullanılır. Bu maddeler hoş kokulu ve ucuz olmalarına rağmen; baş dönmesi, mide bulantısı, uyku hali, ciltte ve boğazda kaşıntı gibi pek çok olumsuz etkiye sahiptir. Uzmanlar, doğal yağlardan elde edilen parfümleri tercih etmeyi öneriyor.