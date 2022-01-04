Sadece bir yemek kaşığı yeterli! Kanserle savaşıyor

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Keten tohumu

Keten tohumu, içindeki omega-3 yağ asitleri, alfa-linolenik asit ve lifli bileşikler sayesinde kanserin birçok türüne karşı kalkan oluyor. Her gün bir yemek kaşığı tüketmeniz bile etkisini göstermesi açısından oldukça önemli.

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Kırmızı meyveler

Çilek, ahududu, yaban mersini gibi meyveler, yüksek oranda antioksidan özelliği gösterdiği için düzenli tüketildiği takdirde kansere karşı vücudu koruyor.

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Brokoli / Karnabahar

Birçok kişinin tüketmekten keyif almadığı brokoli/ karnabahar gibi sebzelerin faydası saymakla bitmiyor. İçinde barındırdığı lukorafaninin, beta karoten ve selenyum gibi birçok antikanserojen madde, kansere yakalanma riskini azaltma konusunda sınır tanımıyor.

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Sarımsak

İçinde bulunan selenyum, kanserli hücrelerin oluşumunu veya oluşmuş olan zararlı hücrelerin yayılıp büyümesini engeller. Ciddi bir antioksidan kaynağı olduğunu da söylemekte fayda var.

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Üzüm

Üzümün içinde bulunan fenolik bileşikler ve resveratrol, vücudumuzda kanserli hücrelerin oluşmasını önlemekte önemli bir rol oynuyor.

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Ceviz

Ceviz, zengin içeriği sayesinde yalnızca kanser riskini değil, oluşmuş kanserli hücreleri yok etmekte de birebir.

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Elma

Elmanın içinde bulunan besin lifleri bizi kolon kanserinden korurken, C vitamini özelliği ise akciğer ve mide kanseri riskine karşı kahramanca savaşıyor.

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Zerdeçal

Zerdeçal, içindeki kurkumin maddesi sayesinde antienflamatuvar, antikanserojen ve antiaterojenik özellikler taşıyor. Bize yabancı gelen bu sözcükler aslında yalnızca kanserden değil, birçok hastalıktan koruyor.

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Turp

Kış sofralarının vazgeçilmez besini olan turp, içinde barındırdığı antikanserojen maddeler sayesinde, kanser savaşçısı besinlerin başını çekiyor. Turp bilhassa, meme ve akciğer kanserine karşı oldukça etkili.

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