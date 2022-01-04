Sadece bir yemek kaşığı yeterli! Kanserle savaşıyor

Keten tohumu
Keten tohumu, içindeki omega-3 yağ asitleri, alfa-linolenik asit ve lifli bileşikler sayesinde kanserin birçok türüne karşı kalkan oluyor. Her gün bir yemek kaşığı tüketmeniz bile etkisini göstermesi açısından oldukça önemli.
Kırmızı meyveler
Çilek, ahududu, yaban mersini gibi meyveler, yüksek oranda antioksidan özelliği gösterdiği için düzenli tüketildiği takdirde kansere karşı vücudu koruyor.
Brokoli / Karnabahar
Birçok kişinin tüketmekten keyif almadığı brokoli/ karnabahar gibi sebzelerin faydası saymakla bitmiyor. İçinde barındırdığı lukorafaninin, beta karoten ve selenyum gibi birçok antikanserojen madde, kansere yakalanma riskini azaltma konusunda sınır tanımıyor.
Sarımsak
İçinde bulunan selenyum, kanserli hücrelerin oluşumunu veya oluşmuş olan zararlı hücrelerin yayılıp büyümesini engeller. Ciddi bir antioksidan kaynağı olduğunu da söylemekte fayda var.
Üzüm
Üzümün içinde bulunan fenolik bileşikler ve resveratrol, vücudumuzda kanserli hücrelerin oluşmasını önlemekte önemli bir rol oynuyor.
Ceviz
Ceviz, zengin içeriği sayesinde yalnızca kanser riskini değil, oluşmuş kanserli hücreleri yok etmekte de birebir.
Elma
Elmanın içinde bulunan besin lifleri bizi kolon kanserinden korurken, C vitamini özelliği ise akciğer ve mide kanseri riskine karşı kahramanca savaşıyor.
Zerdeçal
Zerdeçal, içindeki kurkumin maddesi sayesinde antienflamatuvar, antikanserojen ve antiaterojenik özellikler taşıyor. Bize yabancı gelen bu sözcükler aslında yalnızca kanserden değil, birçok hastalıktan koruyor.
Turp
Kış sofralarının vazgeçilmez besini olan turp, içinde barındırdığı antikanserojen maddeler sayesinde, kanser savaşçısı besinlerin başını çekiyor. Turp bilhassa, meme ve akciğer kanserine karşı oldukça etkili.