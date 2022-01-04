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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 4 Ocak 2022 Salı 14:42

Sadece bir yemek kaşığı yeterli! Kanserle savaşıyor

İnsanların en çok korktuğu hastalıkların başında gelen keten tohumu, içindeki omega-3 yağ asitleri, alfa-linolenik asit ve lifli bileşikler sayesinde kanserin birçok türüne karşı kalkan oluyor. İşte kanserle kahramanca savaşan besinler...

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