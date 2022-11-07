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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 7 Kasım 2022 Pazartesi 13:36

Sadece 100 gramı yeterli! Kış aylarında yaşayacağınız hastalıkları engelliyor

D vitamini özellikle güneşten aldığımız hayati vitaminlerden biri. Fakat bununla birlikte beslenmemiz de bu noktada önem taşıyor. Yağlı balık ve yumurta sarısı gibi yiyecekler, güneş ışığı vitamin kaynakları söz konusu olduğunda genellikle tüm dikkatleri üzerine çekerken, mantarlar da D vitamini kaynakları arasında yer alıyor. Aslında araştırmalar, belirli bir miktarın size tam olarak günlük ihtiyaç duyduğunuz kadar D vitamini verebileceğini gösteriyor.

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