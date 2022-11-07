Sadece 100 gramı yeterli! Kış aylarında yaşayacağınız hastalıkları engelliyor

Yağda çözünen bir vitamin olarak sınıflandırılan D vitamini, diyetinizden kalsiyum ve fosforu emmeye yardımcı olur. Bu sayede, vitamini kemik ve kas sağlığınız için gerekli kılar ve düşük D vitamini seviyeleri, kişiyi bir dizi komplikasyon riskine sokar.
Uzmanlara göre, yaz boyunca ihtiyacınız olan tüm güneş ışığı vitaminini sadece dışarıda vakit geçirerek alabilseniz de, sonbahar ve kış aynı yararı sağlamıyor . Bu süre zarfında, yorgunluk, kemik ağrısı ve depresyon gibi belirtiler, seviyenizi yükseltme zamanının geldiğine işaret edebilir.
Ekim ayından itibaren günlük D vitamini takviyesi şart olsa da, mantarlar da günlük alımınızı karşılayabilir. Sağlık servisine göre yetişkinlerin günde 10 mikrogram D vitaminine ihtiyacı var ki bu da 400 Uluslararası Birime (IU) eşdeğerdir.
İşte burada mantarlar tam da bu noktada devreye giriyor. Nutrients dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre mantarlar, topraksı tatlarıyla karakterize edilen günlük D vitamini ihtiyacının yüzde 50 ila 100'ünü karşılayabiliyor.
Araştırma, 100 gram kahverengi gıda yemenin tam olarak bu miktarı sunabileceği sonucuna varmıştır. Fakat D vitamini bu küçük yiyeceklere nasıl giriyor? Araştırma, dünyadaki bazı büyük ticari çiftliklerdeki mantarların bronzlaşma seanslarına benzer bir süreçten geçtiğini gösteriyor.
Üreticiler onları UV radyasyonuna maruz bırakır, bu da mantarların D vitamini üretmesine yardımcı olur. Yani tıpkı insanlar gibi, kahverengi gıdalar da D vitaminini güneşten alırlar. Ancak, tüm üreticilerin mantarlarını UV radyasyonuna maruz bırakmadığını belirtmek önemlidir. Neyse ki, süpermarketten satın alınan mantarların üzerindeki etiketler, hangi türün yağda çözünen vitamini sunduğunu belirlemenize yardımcı olabilir.
Araştırmacılar, D vitamini ile zenginleştirilmiş mantarların, depolama ve pişirme sırasında biyolojik olarak kullanılabilir ve nispeten stabil olan yüksek konsantrasyonlarda D2 vitamini içerdiğini belirtiyor. Bu nedenle, D vitamini ile güçlendirilmiş mantarların tüketimi, D vitamini eksikliğinin küresel halk sağlığı sorununun hafifletilmesine önemli ölçüde katkıda bulunabilir.
D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİN BELİRTİLERİ NELERDİR?
Cleveland Clinic'e göre, yetişkinlerde D vitamini eksikliğini tespit etmek zor olsa da, uyarı veren bazı işaretler var.
Bununla birlikte, bazı insanlar hiç D vitamini eksikliği belirtisi veya semptomu yaşamayabilir. Bu nedenle, soğuk aylarda uzman tavsiyelerine uymak ve D vitamini takviyesi yapmak önemlidir.