Sadece 100 gramı yeterli! Kış aylarında yaşayacağınız hastalıkları engelliyor

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Yağda çözünen bir vitamin olarak sınıflandırılan D vitamini, diyetinizden kalsiyum ve fosforu emmeye yardımcı olur. Bu sayede, vitamini kemik ve kas sağlığınız için gerekli kılar ve düşük D vitamini seviyeleri, kişiyi bir dizi komplikasyon riskine sokar.

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Uzmanlara göre, yaz boyunca ihtiyacınız olan tüm güneş ışığı vitaminini sadece dışarıda vakit geçirerek alabilseniz de, sonbahar ve kış aynı yararı sağlamıyor . Bu süre zarfında, yorgunluk, kemik ağrısı ve depresyon gibi belirtiler, seviyenizi yükseltme zamanının geldiğine işaret edebilir.

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Ekim ayından itibaren günlük D vitamini takviyesi şart olsa da, mantarlar da günlük alımınızı karşılayabilir. Sağlık servisine göre yetişkinlerin günde 10 mikrogram D vitaminine ihtiyacı var ki bu da 400 Uluslararası Birime (IU) eşdeğerdir.

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İşte burada mantarlar tam da bu noktada devreye giriyor. Nutrients dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre mantarlar, topraksı tatlarıyla karakterize edilen günlük D vitamini ihtiyacının yüzde 50 ila 100'ünü karşılayabiliyor.

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Araştırma, 100 gram kahverengi gıda yemenin tam olarak bu miktarı sunabileceği sonucuna varmıştır. Fakat D vitamini bu küçük yiyeceklere nasıl giriyor? Araştırma, dünyadaki bazı büyük ticari çiftliklerdeki mantarların bronzlaşma seanslarına benzer bir süreçten geçtiğini gösteriyor.

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Üreticiler onları UV radyasyonuna maruz bırakır, bu da mantarların D vitamini üretmesine yardımcı olur. Yani tıpkı insanlar gibi, kahverengi gıdalar da D vitaminini güneşten alırlar. Ancak, tüm üreticilerin mantarlarını UV radyasyonuna maruz bırakmadığını belirtmek önemlidir. Neyse ki, süpermarketten satın alınan mantarların üzerindeki etiketler, hangi türün yağda çözünen vitamini sunduğunu belirlemenize yardımcı olabilir.

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Araştırmacılar, D vitamini ile zenginleştirilmiş mantarların, depolama ve pişirme sırasında biyolojik olarak kullanılabilir ve nispeten stabil olan yüksek konsantrasyonlarda D2 vitamini içerdiğini belirtiyor. Bu nedenle, D vitamini ile güçlendirilmiş mantarların tüketimi, D vitamini eksikliğinin küresel halk sağlığı sorununun hafifletilmesine önemli ölçüde katkıda bulunabilir.

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D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Cleveland Clinic'e göre, yetişkinlerde D vitamini eksikliğini tespit etmek zor olsa da, uyarı veren bazı işaretler var.

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Tükenmişlik

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Kemik ağrısı

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Kas zayıflığı, kas ağrıları veya kas krampları

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Ruh hali değişiklikleri ve depresyon

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Bununla birlikte, bazı insanlar hiç D vitamini eksikliği belirtisi veya semptomu yaşamayabilir. Bu nedenle, soğuk aylarda uzman tavsiyelerine uymak ve D vitamini takviyesi yapmak önemlidir.

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