  • $13,5831
  • 15,3448
  • 787.341
  • 1999.41

Foto Galeri

SAĞLIK
Eklenme tarihi: 3 Şubat 2022 Perşembe 13:25

Sabahları aç karnına limonlu ılık su için! Faydasını öğrenince çok şaşıracaksınız

Limonun kabuğu da kendisi de çok faydalı. İçine limon suyu ilave ettiğiniz ılık su, sabahları güne taze bir başlangıç yapmanızı sağlayacak. Kendinizi daha zinde hissedeceksiniz.

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.