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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 11 Mayıs 2023 Perşembe 10:21

Sabahları aç karnına limonlu ılık su içerseniz... Faydası saymakla bitmiyor

Limonun kabuğu da kendisi de çok faydalı. İçine limon suyu ilave ettiğiniz ılık su, sabahları güne taze bir başlangıç yapmanızı sağlayacak. Kendinizi daha zinde hissedeceksiniz.

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