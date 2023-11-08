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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 8 Kasım 2023 Çarşamba 11:30

Sabah uyanır uyanmaz ceviz suyu içerseniz... Faydaları saymakla bitmiyor

Hem ara öğün olarak, hem de tatlılarda, salatalarda ve mezelerde lezzetli ve faydalı bir alternatif olarak kullanılabilen cevizi, ceviz suyu olarak da tüketmek de oldukça faydalı. Bir bardak suyun içine iki ayıklanmış tam ceviz koyup bir gece bekleterek ceviz suyu elde etmeniz mümkün. Sabah uyanır uyanmaz, ağzınızı ve dişlerinizi temizledikten sonra ceviz suyunuzu içebilirsiniz. İşte kilo vermeden kolesterol dengelemeye ceviz suyunun faydaları...

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