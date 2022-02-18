  • $13,6442
  • 15,4812
  • 830.787
  • 2025.42

Foto Galeri

SAĞLIK
Eklenme tarihi: 18 Şubat 2022 Cuma 17:11

Sabah kahve içenlere kötü haber! Uzmanlar uyarıyor

Kahve de artık Türkiye'de çaydan sona en çok tüketilen içeceklerden biri haline geldi. Günde 1-2 fincan kahve tüketimi, herhangi bir hastalığı bulunmayan ve ilaç kullanmayan bireyler için oldukça faydalı. Ancak bu miktarın üstünde kahve tüketenler ise bazı uyarılara dikkat etmeli. Çünkü zararı olabilir. Uzmanlardan ise Türk kahvesi ve hazır kahve, filtre kahve içenlere ise çok önemli bir uyarı geldi. Özellikle sabah erken kahveden vazgeçmeyenler için gelen uyarı çok ciddi.

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.