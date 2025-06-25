Renklerle zihin yaşı testi! Beyniniz gerçekten kaç yaşında?
Üç tip yaş vardır. Kronolojik yaş, kaç yıl yaşadığınızı gösterir; biyolojik yaş, beden sağlığınızın ve fiziksel durumunuzun göstergesidir; zihin yaşı ise beyninizin kaç yaşında hissettiğini anlatır. Sosyal medya kullanıcıları arasında sıkça paylaşılan bir renk testi zihin yaşınızı ortaya çıkarıyor. Aşağıdaki soruları cevaplayın, seçeneklerinizin karşılığı olan numaraları toplayın ve zihin yaşınızı hesaplayın. (SONUÇLAR FOTO GALERİNİN EN SONUNDA)