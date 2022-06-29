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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 29 Haziran 2022 Çarşamba 15:02

Patatesleriniz böyle gözüküyorsa dikkat! Uzmanlar uyarıyor sakın yemeyin

Doğru koşullarda saklanmayan patates, yeşillenip filizlendiği zaman zehirleyerek ölüme yol açabiliyor. Uzmanlar, 'Patates yedikten sonra mide bulantısı, boğaz yanması ve baş ağrısı başladıysa hemen hastaneye gidin' diyerek uyarılarda bulundu.

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