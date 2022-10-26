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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 26 Ekim 2022 Çarşamba 15:39

Patatesiniz böyle görünüyorsa dikkat! Sakın yemeyin

Lezzetinden parmak parmaklarınızı yediğiniz patates, sevenlerini üzdü. Binbir çeşit yemek yapılarak tüketilen patatesin insan sağlığına yararları çok fazla ancak bildiğiniz gibi değil. Patatesi bu haliyle yenilirse mide bulantısı, ishal, kusma, dikkat edilmezse ölümle sonuçlanabilir. İşte patates hakkında bilmediğiniz gerçekler...

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