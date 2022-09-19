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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 19 Eylül 2022 Pazartesi 11:22

Patates kabuklarını sakın çöpe atmayın! Öyle bir yararı var ki

Kullandığımız her besinin çöp diye ayırdığımız kısımları aslında çok kıymetli. Muz kabuğunun, karpuz kabuğunun ardından bu kez de patatesin kabuğu ile neler yapabileceğinizi gördüğünüzde şoke olacaksınız. Peki patates kabuğu ne işe yarar? Patates kabuğu nasıl kullanılır ve nasıl değerlendirilir? İşte, patates kabuklarının kullanım alanları...

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