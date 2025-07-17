Patates kabuğunun faydaları saymakla bitmiyor! Sakın çöpe atmayın

Oysa patates kabukları da en az içi kadar besleyici ve faydalıdır. İçerdiği lif, C vitamini, potasyum, demir ve antioksidanlar sayesinde hem sağlık hem de temizlik açısından pek çok kullanım alanı sunar. Patates kabuğunun faydalarını öğrendiğinizde artık onu asla çöpe atmak istemeyeceksiniz.
BRONZLUĞU GİDERİR
Patates, cilt için doğal bir ağartma ve parlatıcı madde görevi gören C vitamininin iyiliği ile doludur. Güneş lekelerini gidermede etkilidir. Ayrıca yüzdeki koyu halkaları, ince çizgileri ve kırışıklıkları önleyerek eşit bir ton oluşmasını engeller.
DERİ TEMİZLİĞİ
Patates, kararmış gümüş ve paslı metal eşyaların yanı sıra deri ayakkabılarınızı temizlemede de kullanılabilir. Çiğ patatesin suyu, ayakkabılarınızın parlak görünmesine yardımcı olur. Eski ve yıpranmış ayakkabıları başarılı şekilde eski haline getirir.
CİLDİ AYDINLATIR
Patates kabuğu, ciltteki koyu lekeleri veya sivilce izlerini gidermek için çok etkilidir. Mevcut azelaik asit cildi aydınlatmaya yardımcı olur ve ciltteki koyu lekeleri aydınlatır. Patates ayrıca güneş lekelerini veya ciltteki diğer yara izlerini gidermeye yardımcı olan katekolaz gibi ağartıcı bileşenler içerir.
SAÇINIZDAKİ BEYAZLARI KAPATABİLİRSİNİZ
Patates kabuklarına klorsuz su ekleyin ve 25 dakika kaynatın. Ardından bu suyu süzün ve boş bir şişeye aktarın.