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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 17 Temmuz 2025 Perşembe 10:42 |

Patates kabuğunun faydaları saymakla bitmiyor! Sakın çöpe atmayın

Patates, dünya genelinde en çok tüketilen sebzelerden biridir. Haşlama, kızartma ve fırınlama gibi çeşitli şekillerde pişirilerek sofralarımızda sıkça yer alır. Ancak çoğu zaman patatesin en değerli kısmı olan kabukları çöpe atılır.

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