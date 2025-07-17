Patates kabuğunun faydaları saymakla bitmiyor! Sakın çöpe atmayın

Oysa patates kabukları da en az içi kadar besleyici ve faydalıdır. İçerdiği lif, C vitamini, potasyum, demir ve antioksidanlar sayesinde hem sağlık hem de temizlik açısından pek çok kullanım alanı sunar. Patates kabuğunun faydalarını öğrendiğinizde artık onu asla çöpe atmak istemeyeceksiniz.