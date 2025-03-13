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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 13 Mart 2025 Perşembe 16:19 |

Patates hakkında bilmediğiniz gerçekler! Böyle görünüyorsa sakın yemeyin

Lezzetiyle sofraların vazgeçilmezi olan patates, birçok yemekte kullanılarak tüketiliyor. Ancak patatesin bazı durumlarda insan sağlığı için ciddi tehlikeler oluşturabileceğini biliyor muydunuz? Yanlış şekilde tüketildiğinde mide bulantısı, ishal, kusma gibi sağlık sorunlarına yol açabilen patates, dikkatsizce yenildiğinde ölümle bile sonuçlanabilir. Peki, patatesin zararları nelerdir? Hangi durumlarda tehlikeli hale gelir? İşte patates hakkında bilinmeyen gerçekler...

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