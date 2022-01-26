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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 26 Ocak 2022 Çarşamba 13:29

Patates filizlendiyse dikkat! Eğer bu şekilde tüketirseniz...

Severek tükettiğimiz patatesin aslında bizleri içten içe zehirlediğini biliyor muydunuz? Doğru koşullarda saklanmayan patates, yeşillenip filizlendiği zaman zehirleyerek ölüme yol açabiliyor. Uzmanlar, 'Patates yedikten sonra mi

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