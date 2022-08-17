Parmaklarınız sizi ele veriyor! İşte kişiliğinizi ortaya çıkarılabilecek gizli gerçekler

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İnsan anatomisinin karakteristik özellikler hakkında ipucu verdiğini biliyor muydunuz? İşte parmaklarına bakınca tanımadığınız veya tanıdığınız insanların kişilikleri hakkında tahminde bulunabiliceğiniz özellikler...

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Testi yapmak için sol elinizi uzatınız ve A, B veya C figürlerinden hangisine uyduğunu belirleyin.

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A KISA İŞARET PARMAĞI UZUN YÜZÜK PARMAĞI Ele bakıldığında işaret parmağı yüzük parmağın uzunsa, yakışıklı erkekler bu kategoriye ait. Yakışıklı ve cana yakın – çabuk arkadaş edinirler. İş şanslarını denemeye gelince, biraz daha cüretkar ve saldırgan olabilirler. Ancak bu özellik, para kazanma konusunda doğal bir yeteneğe sahip oldukları için iş dünyasında onlara hizmet eder.

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B KISA YÜZÜK PARMAĞI UZUN İŞARET PARMAĞI Yüzük parmağı uzun olan kişiler kendinden emin ve biraz kibirli görünüyor. İşin garibi, bu tip yalnız bırakıldığında başarılı oluyor ve yalnız çalışırken en üretken olanıdır. Bu el şekline sahip bir erkeğe aşık olursanız, kimseye çıkma teklif etmekte hızlı olmadıkları için başlamaya hazır olun.

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C YÜZÜK PARMAĞI VE İŞARET PARMAĞI AYNI UZUNLUKTAYSA Dengeli bir parmak boyutu görünüşte dengeli bir kişilik anlamına gelir. Bu adamlar ilişki merkezli ve samimi, her şeyden önce sadakate değer veriyorlar. Kendileriyle ve dünyayla uyum içinde görünüyorlar ve genellikle çok rahatlar.

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Ayak parmaklarınızın kişiliğiniz hakkında birçok şey anlattığını biliyor musunuz? İşte ayak parmaklarına göre karakter analiziniz...

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Eğer parmaklarınızın boyu sağdan sola doğru kısalıyorsa çok dengeli bir insansınız demektir. Ayrıca bir duvarla bile konuşma kabiliyetine sahipsiniz ve yeni insanlarla tanışmayı seviyorsunuz. Arkadaş canlısı olmanız sizi bazen zor duruma sokabiliyor ama açık fikirli olduğunuzu bilerek mutlusunuz.

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Eğer ikinci parmağınız baş parmağınızdan büyükse sizin üretken bir zihniniz var. Boş durmak size göre değil uğraşmak zamanı değerlendirmek sizi mutlu ediyor.

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Her zaman yeni şeyler öğrenmek istiyorsunuz ve onları nasıl yapacağınızı kendi kendinize öğreniyorsunuz.

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Her şeye atlama isteğiniz bazen stresli ve yorucu olabilir ama bu durumlarda kendinizi rahatlatmanın bir yolunu her zaman buluyorsunuz.

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Bütün parmaklarınız aynı uzunluktaysa, siz sadık birisiniz. İnsanlar sizin sadece yanlarında olacağınızı değil, çeşitli durumlarda da mantıklı davranacağınızı biliyorlar.