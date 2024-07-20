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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 20 Temmuz 2024 Cumartesi 13:48

Osmanlı'nın şifa şurubu! Organlardaki mikrobu temizliyor

Osmanlı döneminde mutfak kültüründe önemli bir yere sahip olan ve misafirlere ikram edilen 'Meyan kökü şurubu' günümüze kadar uzanarak yaz aylarında vazgeçilmez lezzetler arasında yer alıyor.