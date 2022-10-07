  • $18,5875
  • 18,2141
  • 1022.73
  • 3563.91

Foto Galeri

SAĞLIK
Eklenme tarihi: 7 Ekim 2022 Cuma 10:17

Ömrü uzatan mucize meyve! Damarları temizliyor, vücutta toksit bırakmıyor

İnsan ömrü, tıbbın da ilerlemesi ile her geçen artan bir ortalama ile öne çıkıyor. Vatandaşlar 'Ömrü uzatan yiyecekler hangileridir? Meyvelerin faydaları nelerdir? Meyvelerin kalorileri ne kadardır?' gibi soruların cevaplarını sıklıkla araştırıyor. Özellikle beslenme sisteminde, bazı besinlerin ömrü uzatabilme kapasitesine dair önemli veriler elde edildi. Örneğin; uzmanlar, bir meyvenin kan dolaşımını şaşırtıcı bir biçimde yüzde 45 oranında artırarak ömrün uzamasına katkıda bulunuyor.

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.