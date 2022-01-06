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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 6 Ocak 2022 Perşembe 17:08

Omicron'un bulaşma oranı ne kadar? Fransız bilim insanlarından yeni araştırma

Fransa'da corona virüse (Covid-19) yakalanan 130 bini aşkın kişinin incelendiği yeni bir araştırma, Omicron varyantının Delta varyantına göre yüzde 105 oranında daha bulaşıcı olduğunu ortaya çıkardı. Bilim insanları, yaşlıların ve savunmasız insanların korunması için oldukça bulaşıcı bu varyanta karşı aşılanma ve kalabalık ortamlardan kaçınma çağrısında bulundu.

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