Öksürüğe karşı birebir! İşte mucize karışım

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SİYAH TURPUN FAYDALARI

Siyah turp Asya'dan geldiği ve en erken ekilen gıdalardan biri olduğuna inanılıyor. Eski Mısırlılar tarafından turpun tohumları yağ üretimi için kullanılırmış. siyah turpun her zaman kırmızıya oranla daha sağlıklı olduğu söylenmektedir. C vitamini açısından kara turp portakal ve diğer meyvelerden daha üstündür.

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C vitamini eksikliği olanlara karaturp tüketilmesi şiddetle tavsiye edilmektedir. Özellikle kışın siyah turpun içerisina bal koyarak tüketmek hem hastalıkların giderilmesine yardımcı olur hem de bağışıklık sitemini hızlı bir şekilde güçlendirir. C vitamini kış ayları için oldukça önemli bir vitamin türüdür.

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Bu vitamin kış aylarında özellikle önemlidir, çünkü gribin ve soğuk algınlığının önlenmesinde inanılmaz derecede fayda sağlar. Siyah turp ve bal sağlık açısından çeşitli faydalar sağlamaktadır.Siyah turp ve balın nasıl hazırlandığını anlatmadan önce ilk olarak faydalarından bahsetmemizde yarar var.

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İŞTE SİYAH TURP VE BALIN FAYDALARI

1- İçerdiği yüksek miktardaki antioksidandan dolayı kan damarlarını hasardan korur. İnme ve felç riskini azaltır.

2- Düzensiz kalp atışları, yorgunluk ve kas kramplarının düzelmesine yardımcı olur.

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3- Kabızlığı önleyerek sindirim sitemini kolaylaştırır.

4- Ter atmamızı sağlayarak toksinlerin hızlı bir şekilde atılmasını sağlar.

5- Öksürüğün kesilmesine yardımcı olur. Bronşiti hızlı bir şekilde geçirir, balgam söktürücü özelliği bulunmaktadır.

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SİYAH TURP BAL NASIL HAZIRLANIR?

1- Siyah turp ve balı hazırlaması oldukça kolaydır.

2- İlk olarak turpu yıkayın.

3- Siyah turpun tepesini kesin ve küçük bir delik oluşturun.

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4- Daha sonra içerisine bir miktar bal ekleyip, turbu bardağın üzerine yerleştirin. Çünkü turpun altından sızıntı olacaktır ve siz o sızıntı halinde bardağın içerisine akan sıvıyı içeceksiniz.

5- Bu işlem için 12 saat beklemeniz gerekmektedir. 12 saatin sonunda bardağa akan sıvıyı tüketmeye başlayabilirsiniz.

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Siyah turp ve balı yemeklerden önce 2 veya 3 kaşık alarak tüketmeniz gerekir. Öksürük için kara turp ve balı tükettiğinizde ertesi sabah öksürüğünüz kesilmiş olduğunu ve bronşlarınızın açılmış olduğunu fark edeceksiniz.

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Siyah turp nereden alınabilir? Siyah turp yeşil pazar ve taze meyve ve sebze satan mağazalarda satın alınabilir. Ancak kara turpun taze olması önemlidir, bu yüzden güvenilir bir arazi satıcıdan almayı öneriyoruz.