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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 29 Ocak 2022 Cumartesi 16:33

Öksürüğe karşı birebir! İşte mucize karışım

Genellikle kış aylarında görülen bronşit ve öksürük, tüm ayın hastalık içinde geçmesine neden olabilir. Evde yapılacak öyle bir şurup var ki işte bu kış aylarının bıktırıcı hastalığına karşı birebir.

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