Öğrendikten sonra ağzınıza sürmeyeceksiniz! Sodanın bilinmeyen zararı

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Soda, pek çok insan için vazgeçilmez içeceklerden biridir. Sıklıkla tüketilen sodayı kimi insan, mide rahatsızlıklarını gidermek için tüketir.

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Sodalar; farklı tat, şeker veya tatlandırıcılar ilavesiyle çeşit çeşittir. Soda, zararsız bir içecek gibi görünse de sağlığımız için pek çok zararı beraberinde getirebilir.

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Doğru ve yeterli miktarda tüketildiği takdirde faydalı olan soda, yanlış tüketimi sonucu bir dizi tehdit oluşturabilir.

İşte sodanın bilinmeyen zararları...

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Pek çok insan, her gün soda içmeden yapamaz. Ancak her gün soda içmenin en bilinen zararı, kilo alımını tetiklediğidir. Çünkü gazlı içeceklerin çoğunda, früktoz ve mısır şurubu bulunur.

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Bu nedenle sık sık soda tüketmek, enerji harcamada dengesizlik yaratabileceğinden fazla kilo alımını tetikler. Aynı zamanda obezite riskini de artırır.

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Sodanın içerisinde bulunan yüksek şeker, tip 2 diyabet hastalığını da etkiler. Düzenli olarak şekerli içecekler içmek, kan şekerini artırarak uzun vadede kronik diyabete neden olabilir.

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Sodada yüksek oranda şeker olduğundan bahsetmiştik. Soda hem yüksek şeker hem de asit içerdiği için, diş sağlığının olumsuz etkilenmesi kaçınılmazdır.

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Sodadaki asit, diş minesini aşındırarak diş çürümelerine zemin hazırlar. Aynı zamanda sodadaki şeker, diş eti hastalıklarına da neden olabilir.

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Yapılan bazı çalışmalara göre aşırı soda tüketimi, içerisinde bulunan fosforik asidin vücuttaki kalsiyumun emilmesine neden olarak kemik sağlığını zayıflatır.

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Sodada bulunan yüksek şeker kalp ve damar hastalıklarının oluşma riskini artırabilir. Aynı zamanda karaciğeri zorlayarak karaciğer sağlığına zarar verebilir. Çok fazla tüketilen soda, mide rahatsızlıklarına ve böbrek sağlığına neden olabilir. Bundan sonra soda tüketiminde aşırıya kaçmamaya mutlaka dikkat edin.

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