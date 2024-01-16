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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 16 Ocak 2024 Salı 11:18

Öğrendikten sonra ağzınıza sürmeyeceksiniz! Sodanın bilinmeyen zararı

Çoğu insanın severek tükettiği soda, yanlış tüketimi sonucu bir zarara dönüşüyor. Kana kana soda içmeyi bir kenara bırakın ve sodanın bu zararlarına mutlaka kulak verin. İşte sodanın bilinmeyen zararları ve etkileri..

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